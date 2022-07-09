Фестиваль в Монте-Карло отозвал приглашение Казанской цирковой школы

Фото: Артем Гафаров

В связи с проведением специальной военной операции на Украине организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло (Festival International du Cirque de Monte-Carlo) отказались от участия российских артистов в 2023 году. На протяжении нескольких лет цирковые артисты из России становились лауреатами и победителями этого мероприятия, в том числе и ученики казанской цирковой школы. Детали — в материале «Реального времени».

Проведем свой

Международный цирковой фестиваль Монте-Карло основан князем Монако Ренье III в 1974 году. Он был поклонником циркового искусства. Фестиваль проводится в декабре или январе-феврале. Шоу проходит в городе Фонвьей, на арене цирка. С 2006 года президентом фестиваля является принцесса Стефания.

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков рассказал «Реальному времени», что организаторы фестиваля прислали в Россию официальное письмо, в котором вице-президент фестиваля Урс Пилц сообщает о решении не приглашать российских артистов.

— Мир сильно изменился с 24 февраля 2022 года, и сейчас ситуация находится не под контролем организаторов. Письмо вызвало у нас чувство огорчения. Мы считаем, что цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира, — заявил Беляков.

Однако в этот же день министр культуры России Ольга Любимова сообщила в своем телеграм-канале, что теперь ведомство проведет свой цирковой фестиваль.

Как рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора «Цирка Юрия Никулина» Александр Огурцов, такая ситуация не скажется российских артистах.

— Мы без них жили и проживем. В декабре в Санкт-Петербурге состоится первый Всемирный фестиваль циркового искусства. Мы открыты и готовы, и будем приглашать людей, — заявил он.

Фото: Артем Гафаров

Он пояснил, что западные ограничения больше являются обидными, чем влияющими на позиции российских артистов.

— Это просто обидно, и не только за цирк. Обидно за то, что они про нас говорят. Ни на одном международном фестивале, какие есть цирковые, самых крупных их пять или семь, не было так, чтобы не было номеров из России. Самые сильные номера у нас — русская школа и китайская школа. Акробатическая и дрессура, но сейчас еще веяние идет, что мы не любим цирк с животными, зеленые всякие не дают работать. Поэтому на цирке это никак не скажется. Просто нам обидно, как и всей стране, когда нас смешивают с... Но ни на одном фестивале не было такого, чтобы не было русских номеров, — сказал Огурцов.

Фото: Артем Гафаров

«Казанским детям рукоплескал весь мир»

В 2013 году на 37-м фестивале в Монте-Карло представители Татарстана завоевали серебряную и бронзовую награды, а также ряд других специальных наград, в том числе приз самой молодой труппе. В знак благодарности за высокий уровень выступления артистов принцесса Монако Стефания направила письмо президенту республики Рустаму Минниханову с приглашением на следующий фестиваль.

В этом году Казанская цирковая школа также была приглашена на фестиваль и активно готовилась к нему. Об этом «Реальному времени» рассказала педагог цирковой школы, балетмейстер и режиссер Казанского цирка, заслуженный деятель искусств Татарстан Светлана Шарапова.

Фото: Артем Гафаров

— Есть номера, которые мы готовили конкретно для Монте-Карло. Я пять раз туда вывозила свои номера. Я конкретно делала, я знала, что там хорошо принимается, каким номером можно занять. А эта ситуация меня что-то вообще выбила из колеи то, что мы не можем приехать. Вы понимаете, сейчас я вам одну вещь скажу: вот Монте-Карло — это фестиваль, туда мечтают попасть артисты, которые по 30—40 лет работали, они профессионалы, они получают зарплату. И там детей нет. И когда берут твой номер, то это практически как на чемпионате мира, куда попадают все страны. И вдруг какая-то школа казанская попадает на чемпионат мира. Что это? Какие ощущения должны быть? И вот так нашу школу пригласили, хотя мы, получается, просто любители. Поэтому такая завышенная планка мешает. Я к детям не отношусь по-детски, я с них требую, как с профессионалов, и поэтому у нас такие успехи, — рассказала Шарапова.

В свою очередь, художественный руководитель цирковой школы, заслуженный деятель искусств Татарстана, заслуженный работник культуры РТ Ильдар Игумнов добавил, что «казанским детям рукоплескал весь мир, и это настоящий профессиональный уровень».

Фото: Артем Гафаров

Максим Кокунин