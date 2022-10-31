Власти Татарстана постановили изъять свиней в некоторых селах и деревнях из-за АЧС

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Кабмин Татарстана постановил изъять свиней и продукты свиноводства в некоторых населенных пунктах. Решение принято с целью предотвращения возникновения и ликвидации очагов африканской чумы свиней.

В списке села и деревни Алькеевского, Спасского, Пестречинского, Лаишевского и Рабно-Слободского районов Татарстана. В частности, в него включена деревня Куюки.

Специальной комиссии поручено изъять свиней и продукты свиноводства в перечисленных селах и деревнях Татарстана. Проконтролирует выполнение задания Главное управление ветеринарии Кабмина республики.

Напомним, в этом месяце власти Татарстана объявили карантин в связи с неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения на территории Пестречинского и Алькеевского районов. В зону наблюдения включили и другие муниципалитеты.



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Татьяна Демина