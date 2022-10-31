Банк России рассчитал, как изменились цены на приготовление татарских национальных блюд

Фото: Нацбанк

В сентябре годовой прирост стоимости набора продуктов для приготовления национальных татарских блюд замедлился по сравнению с августом и составил 9%. Такие данные предоставляет Отделение-Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.

Замедление роста цен произошло из-за того, что урожай зерна в республике увеличился по сравнению с прошлым годом. В следствии этого сократились затраты на производство муки, молочных продуктов и животноводческих предприятий на корма. Стоит отметить, что в связи с последним замедлился и годовой рост цен на курицу.



Фото: cbr.ru

Основой для анализа стали классические рецепты татарских блюд из книги Юнуса Ахметзянова «Татар халык ашлары». Рассчитывалась стоимость кыстыбыя, элеша и чак-чака. Для расчетов изменения цен на приготовление татарских национальных блюд взяли данные Росстата за сентябрь 2021 и 2022 годов. Учитывалась стоимость основных ингредиентов: пшеничная мука, молока, яйца, масло, сахар, мясо курицы, лук, картофель и мед.



В сентябре сообщалось, что годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 14,7%, этому в основном способствовало увеличение предложения ряда товаров. Благодаря увеличению урожая в республике медленнее росли цены на помидоры и огурцы.



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Елизавета Пуншева