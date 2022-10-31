С начала года в Казани выявили 1,1 тысячи преступлений в сфере экономики

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В столице Татарстана с начала 2022 года зарегистрировали 1 132 преступления в сфере экономики. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления МВД России по Казани Надир Закиров.

— Практически половина [из них] — коррупционной направленности, число которых по сравнению с прошлым годом увеличилось. Выросло количество должностных преступлений, в том числе фактов взяточничества, — рассказал он.

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По словам Надира Закирова, в Казани с начала 2022 года зарегистрировано порядка 17,5 тысячи преступлений. Их число, по сравнению с прошлым годом, снизилось. По его словам, в Казани сохраняется тенденция снижения числа преступлений против личности. Меньше зарегистрировано преступлений против собственности, в том числе краж.



Напомним, за январь — сентябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 2 244 преступления экономической направленности. По их количеству республика занимает 10-е место в рейтинге регионов, составленном Генпрокуратурой России.



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Татьяна Демина