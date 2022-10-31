В Татарстане предприятия нефтегазохимического комплекса перечислили 94 млрд рублей налогов

В Татарстане предприятия нефтегазохимического комплекса перечислили с начала года 94 млрд рублей налогов в консолидированный бюджет РТ. Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

На заседании совета директоров под председательством президент Рустама Минниханова рассмотрели итоги деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан за январь — сентябрь 2022 года. В нем принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Как сообщил Рафинат Яруллин, за январь — сентябрь 2022 года базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан увеличили совокупные объемы производства на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выпуска обеспечен увеличением объемов добычи и переработки нефти, производства азотных удобрений и пластмасс.

ПАО «Татнефть» реконструирует криогенную установку по глубокой переработке сухого отбензиненного газа. Ведутся работы по созданию первой блочно-модульной установки извлечения лития на месторождениях «Азнакаевскнефть». Литий планируют использовать на заводе ООО «П-Д Татнефть Алабуга-Стекловолокно».

Фото: tnhi.ru

В АО «ТАНЕКО» продолжается строительство комплекса ароматики и второй установки гидрокрекинга. АО «Аммоний» к концу года планирует начать выпуск карбамидо-аммиачной смеси. ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведет работы по строительству нового этиленового комплекса и созданию производства гексена.

Напомним, предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличили в первом полугодии выпуск продукции на 3,6%, а налоговые отчисления выросли на 70%. Значительное увеличение налоговых отчислений обусловлено беспрецедентным ростом цен на нефтехимическую продукцию на мировых рынках, пояснил тогда Рафинат Яруллин. Они достигли пиковых значений в марте — апреле этого года, после чего стали снижаться до уровня второй половины 2021 года.

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Луиза Игнатьева