В Татарстане за 9 месяцев зарегистрировали почти 3 тысячи преступлений особой тяжести

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — сентябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 2 968 преступлений особой тяжести. По их количеству республика занимает 8-е место в рейтинге регионов России, составленном Генпрокуратурой.

На первом по числу зарегистрированных преступлений особой тяжести находится Москва. Следом идут Челябинская область, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области, Краснодарский край и Свердловская область. В десятку также попали Ростовская область и Пермский край.

скриншот портала правовой статистики Генпрокуратуры России

Минимальное число преступлений особой тяжести за 9 месяцев зарегистрировали в Чукотском автономном округе — 32.

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 39 687 преступлений. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России. Лидером стала Москва.



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Татьяна Демина