Татарстан вошел в топ-10 по числу зарегистрированных преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 39 687 преступлений. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России.

Лидером стала Москва. В столице за 9 месяцев выявили 105 292 преступления.

На 2-м месте в рейтинге идет Краснодарский край, на 3-м — Московская область, на 4-м — Челябинская область, а на 5-м — Санкт-Петербург. Шестую строчку занимает Ростовская область, восьмую — Свердловская область, девятую — Башкирия. Топ-10 замыкает Самарская область.

скриншот портала правовой статистики Генпрокуратуры

Минимум преступлений за 9 месяцев выявили в Ненецком автономном округе — 509. В Чукотском АО их зарегистрировали чуть больше 649.

Напомним, за первые три квартала 2022 года в Татарстане зарегистрировали 262 случая дачи взятки (статья 291 УК РФ). По их количеству республика находится на 1-м месте в рейтинге, составленном Генеральной прокуратурой России.



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Татьяна Демина