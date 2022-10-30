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«Рубин» сравнивает счет в матче с «Балтикой»

16:51, 30.10.2022
«Рубин» сравнивает счет в матче с «Балтикой»
Фото: ФК «Рубин»

Казанский футбольный клуб «Рубин» на 87 минуте матча сравнял счет с калининградской «Балтикой». На табло 3:3.

После слабо отыгранного первого тайма на 47 минуте «Рубин» пропустил третий мяч в свои ворона, но к окончанию матча смог отыграться и сначала сократить отставание до счета 2:3, а уже под самое завершение с подачи Кабутова Лисакович смог сравнять счет.

Тем временем «Балтика» продолжает играть будто ни в чем не бывало и сохраняет прессинг на казанские ворота.

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Артем Гафаров
СпортФутбол Татарстан

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