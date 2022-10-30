Желтую Слуцкому: «Рубин» закончил первый тайм с «Балтикой» со счетом 1:2

Фото: ФК «Рубин»

Прямо сейчас в Казани идет матч между «Рубином» и «Балтикой», первый тайм которого завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Калининграда.

Начался тайм с игрового превосходства «Балтики»: «Рубин» пропустил два мяча, а желтую карточку смог получить главный тренер команды Леонид Слуцкий. Немного отыграться казанцы смогли только на 44 минуте с помощью гола Кабутова.

— Уже пиву проигрываем, — написал в telegram-канале «Рубина» один из болельщиков команды. Многие другие также поддерживают общее негодование результатами тайма и продолжают требовать отставки Леонида Слуцкого.

При этом послетаймовая статистика только в проценте владения мячом говорит за «Рубин» (63% против 37%), по всем остальным показателям впереди оказалась «Балтика».

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Артем Гафаров