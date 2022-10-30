Исследование: интерес россиян к жизни в других странах снизился более чем в два раза

Каждый второй россиянин, даже имея возможность переехать жить в другую страну, предпочел бы остаться на родине. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Всего за полгода желающих переехать из России стало меньше на 6 процентных пунктов. В марте 2022-го о готовности остаться на родине, имея возможность перебраться жить в другое государство, заявили 44% опрошенных. Для сравнения, в 2010-м таких было меньше четверти — 23%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Говоря о самых привлекательных странах для переезда из России опрошенные называли Испанию, Италию и США (по 3%). Также респондентов привлекает Австралия, Канада, Турция и Швейцария (по 2%).



Женщин жизнь в России устраивает больше, чем мужчин — 54% против 48% соответственно.

Всего в опросе, который проводился 26—28 октября, приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Исследование охватило 377 населенных пунктов.

В мае было проведено исследование, в ходе которого было выяснено, что больше половины опрошенных казанцев (51%) планируют в этом году путешествие по России. Еще 35% казанцев собираются отдыхать за границей, а 13% респондентов планируют отдых за городом или на даче.

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Илина Хакимова