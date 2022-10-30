На беспилотниках, участвовавших в атаке на «зерновой коридор», были установлены канадские навигационные модули

В Министерстве обороны России установили, что беспилотники, которые были причастны к террористической атаке на «зерновой коридор», имели навигационные модулю канадского производства. Именно благодаря ним и удалось установить, что летательные аппараты взлетели в районе побережья Одессы.

— В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море, — уточнили в Минобороны.

Фото: wikimedia.org

По мнению специалистов, это может говорить о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины.

Напомним, что после террористической атаки на «зерновой коридор», Россия вышла из зерновой сделки на неопределенный срок, так как не могла обеспечить безопасность гражданских кораблей, двигающихся по этому коридору.

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Артем Гафаров