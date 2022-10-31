Ржаной и ржано-пшеничный хлеб в Татарстане подорожал на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 2020 года в Татарстане ржаной и ржано-пшеничный хлеб подорожал на четверть, подсчитало «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. На 24 октября текущего года средняя цена составляет почти 60 рублей за килограмм.

Для сравнения, на 26 октября 2020-го средний ценник на ржаной и ржано-пшеничный хлеб в Татарстане составлял 47,74 рубля за один килограмм.

За последнюю отчетную неделю — с 17 по 24 октября — стоимость ржаного и ржано-пшеничного хлеба в республике почти не изменилась. Она уменьшилась всего на 0,13%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За это же период в Татарстане зафиксировали снижение цен на яблоки и сухие молочные смеси для детского питания. Подешевели также свинина, сосиски и сардельки, вареная колбаса, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания.



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Татьяна Демина