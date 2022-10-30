Волейболистки «Динамо-Казань» обыграли «Минчанку» в полуфинале Кубка России

Фото: «Динамо-Казань»

Сегодня волейболистки клуба «Динамо-Казань» со счетом 3:0 обыграли «Минчанку» в полуфинале Кубка России.

Первый сет завершился со счетом 25:23, во втором разрыв по очкам был несколько больше — 25:20, самым сложным для игроков оказался третий сет, который завершился со счетом 26:24.

Предыдущая игра казанской команды состоялась вчера против московского «Динамо». Счет на табло по итогам матча также был 3:0, но уже не в пользу казанских девушек. Первая же игра группы В для «Динамо-Казань» прошла 28 октября против красноярского «Енисея» и завершилась победой татарстанского клуба.

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Артем Гафаров