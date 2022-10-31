Татарстан выпал из топ-20 по выявленным преступлениям террористического характера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за девять месяцев 2022 года зарегистрировали 19 преступлений террористического характера. По их количеству республика занимает 21-е место в рейтинге регионов, составленном Генпрокуратурой России.

Стоит отметить, что по итогам января-августа Татарстан находился на 18-й строчке с таким же количеством преступлений террористического характера.

На первом месте находится Дагестан. На январь-сентябрь там зарегистрировали 371 преступление террористического характера. Следом идут Москва, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Крым, Приморский и Краснодарский край, Самарская область и Ставропольский край.

Скриншот сайта правовой статистики Генпрокуратуры

Ни одного преступления террористического характера за январь-сентябрь 2022 года не выявили в Чувашии, Бурятии, Тыве и Ненецком автономном округе, следует из данных Генпрокуратуры России.

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 39 687 преступлений. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России. Лидером стала Москва.



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Татьяна Демина