Из Татарстана отправилась новая группа мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Из Татарстана в места постоянной дислокации сегодня выехала новая партия мобилизованных жителей республики, сообщает региональный оперштаб.

— <...> мы ждем вас. Весь Татарстан ждет вас с победой. Мы уверены в вас и гордимся вами, — сказала во время концерта на танковом полигоне вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Напомним, 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизационных мероприятий в России. В то же время часть призванных граждан продолжает находиться в пунктах временно размещения или на учебных полигонах.

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Артем Гафаров