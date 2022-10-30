Из Татарстана отправилась новая группа мобилизованных
Из Татарстана в места постоянной дислокации сегодня выехала новая партия мобилизованных жителей республики, сообщает региональный оперштаб.
— <...> мы ждем вас. Весь Татарстан ждет вас с победой. Мы уверены в вас и гордимся вами, — сказала во время концерта на танковом полигоне вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
Напомним, 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизационных мероприятий в России. В то же время часть призванных граждан продолжает находиться в пунктах временно размещения или на учебных полигонах.
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