Коррупция в России: неосторожные москвичи, «честная» Хакасия

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

185 случаев за девять месяцев 2022-го и 169 за весь 2021-й

За январь-сентябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 185 случаев получения взятки, следует из данных Генеральной прокуратуры России. Это больше, чем за весь прошлый год, когда в республике выявили 169 преступлений, прописанных в статье 290 Уголовного кодекса России.

Для сравнения, за первые девять месяцев 2021 года в Татарстане зарегистрировали 165 случаев получения взятки. По их количеству республика находилась на третьем месяце в рейтинге Генпрокуратуры, уступая Москве (292 факта) и Краснодарскому краю (236).

По итогам первых трех кварталов 2022-го Татарстан в рейтинге Генеральной прокуратуре по числу выявленных случаев получения взятки находится на 4-й строчке. Лидирует по количеству зарегистрированных преступлений по статье 290 УК РФ по-прежнему Москва — за январь-сентябрь их зафиксировали 340. На втором месте Ставропольский край (224), на третьем — Краснодарский край (189).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, в десятке лидеров по числу выявленных случаев получения взятки оказались также соседние с Татарстаном Башкирия (159) и Оренбургская область (126) — 6-е и 9-е место соответственно. В десятку регионов по зарегистрированным преступлениям по статье 290 УК РФ попали также Московская, Челябинская, Воронежская области и Санкт-Петербург.

Минимальное число случаев получения взятки за январь-сентябрь 2022 года зарегистрировали в трех регионах — Хакасии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе — по два. В Марий Эл и на Камчатке за это время время зарегистрировали по три преступления, прописанных в статье 290 УК РФ.

По статьей 290 УК России может грозить штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного 3-5 лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан лидирует по выявленным случаям дачи взяток

Если по числу случаев получения взятки по итогам первых трех кварталов 2022 года Татарстан занимает 4-е место в рейтинге Генпрокуратуры, то по количество зарегистрированных фактов ее дачи продолжает удерживать лидерство. За январь-сентябрь в республике зафиксировали 262 преступления, состав которого закреплен статьей 291 УК РФ.

За девять месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали случаев дачи взятки почти столько же, сколько за весь прошлый год. За 2021-й их насчитали 266. Тогда республика также находилась на первой строчке рейтинга Генпрокуратуры.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На втором месте по количеству зарегистрированных за январь-сентябрь 2022 года случаев дачи взятки находится Москва. Их всего на два меньше, чем в Татарстане — 260.

На третей строчке расположилась Волгоградская область (213 уголовных дел по статье 291 УК РФ). В топ-10 также вошли Московская область, Приморский, Алтайский и Ставропольский край, Дагестан, Краснодарский край и Башкирия.

Лишь в одном регионе за девять месяцев не зарегистрировали ни одного случая дачи взятки. Это Хакасия. Связано это с тем, что в регионе не дают взяток, или с тем, что такие случаи не попали в статистику, не раскрывается.

Напомним, максимальная санкция по статьей 291 УК России предусмотрено частью 5 — штраф в размере от 2 до 4 миллионов рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 2-4 года, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. Также суд может назначить от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

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Татьяна Демина