Коррупция в России: неосторожные москвичи, «честная» Хакасия
185 случаев за девять месяцев 2022-го и 169 за весь 2021-й
За январь-сентябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 185 случаев получения взятки, следует из данных Генеральной прокуратуры России. Это больше, чем за весь прошлый год, когда в республике выявили 169 преступлений, прописанных в статье 290 Уголовного кодекса России.
Для сравнения, за первые девять месяцев 2021 года в Татарстане зарегистрировали 165 случаев получения взятки. По их количеству республика находилась на третьем месяце в рейтинге Генпрокуратуры, уступая Москве (292 факта) и Краснодарскому краю (236).
По итогам первых трех кварталов 2022-го Татарстан в рейтинге Генеральной прокуратуре по числу выявленных случаев получения взятки находится на 4-й строчке. Лидирует по количеству зарегистрированных преступлений по статье 290 УК РФ по-прежнему Москва — за январь-сентябрь их зафиксировали 340. На втором месте Ставропольский край (224), на третьем — Краснодарский край (189).
Среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, в десятке лидеров по числу выявленных случаев получения взятки оказались также соседние с Татарстаном Башкирия (159) и Оренбургская область (126) — 6-е и 9-е место соответственно. В десятку регионов по зарегистрированным преступлениям по статье 290 УК РФ попали также Московская, Челябинская, Воронежская области и Санкт-Петербург.
Минимальное число случаев получения взятки за январь-сентябрь 2022 года зарегистрировали в трех регионах — Хакасии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе — по два. В Марий Эл и на Камчатке за это время время зарегистрировали по три преступления, прописанных в статье 290 УК РФ.
По статьей 290 УК России может грозить штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного 3-5 лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.
Татарстан лидирует по выявленным случаям дачи взяток
Если по числу случаев получения взятки по итогам первых трех кварталов 2022 года Татарстан занимает 4-е место в рейтинге Генпрокуратуры, то по количество зарегистрированных фактов ее дачи продолжает удерживать лидерство. За январь-сентябрь в республике зафиксировали 262 преступления, состав которого закреплен статьей 291 УК РФ.
За девять месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали случаев дачи взятки почти столько же, сколько за весь прошлый год. За 2021-й их насчитали 266. Тогда республика также находилась на первой строчке рейтинга Генпрокуратуры.
На втором месте по количеству зарегистрированных за январь-сентябрь 2022 года случаев дачи взятки находится Москва. Их всего на два меньше, чем в Татарстане — 260.
На третей строчке расположилась Волгоградская область (213 уголовных дел по статье 291 УК РФ). В топ-10 также вошли Московская область, Приморский, Алтайский и Ставропольский край, Дагестан, Краснодарский край и Башкирия.
Лишь в одном регионе за девять месяцев не зарегистрировали ни одного случая дачи взятки. Это Хакасия. Связано это с тем, что в регионе не дают взяток, или с тем, что такие случаи не попали в статистику, не раскрывается.
Напомним, максимальная санкция по статьей 291 УК России предусмотрено частью 5 — штраф в размере от 2 до 4 миллионов рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 2-4 года, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. Также суд может назначить от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.
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