«КАМАЗ» сыграл в ничью с «Уфой» — 2:2
В матче 16-го тура первенства Первой лиги ФК «КАМАЗ» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 2:2. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В первом тайме челнинцы за 2 минуты забили 2 гола — на 38-й минуте Александр Гаглоев реализовал пенальти, а на 39-й минуте Ильнур Бадртдинов помог увеличить преимущество.
На 88-й минуте встречи нападающий «Уфы» Роман Минаевсмог забил первый гол в ворота «КАМАЗа», вышедший на замену Эгаш Касинутра смог сравнять счет.
В конце прошлого месяца «КАМАЗ» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче 10-го тура Первой лиги. Игра в Челнах завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. В начале сентября «КАМАЗ» сыграл вничью с калининградской «Балтикой». Их встреча завершилась со счетом 0:0.
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