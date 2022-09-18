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«КАМАЗ» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче десятого тура Первой лиги

19:20, 18.09.2022
«КАМАЗ» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче десятого тура Первой лиги
Фото: vk.com/fckamaz

«КАМАЗ» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче 10-го тура Первой лиги. Игра в Челнах завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Челнинский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 18 очками. «Динамо» набрало 17 очков.

В начале сентября «КАМАЗ» сыграл вничью с калининградской «Балтикой». Их встреча завершилась со счетом 0:0.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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