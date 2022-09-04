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«КАМАЗ» сыграл вничью с «Балтикой» и удержал первенство в Первой лиге

19:37, 04.09.2022
«КАМАЗ» сыграл вничью с «Балтикой» и удержал первенство в Первой лиге
Фото: мэрия Набережных Челнов

Встреча лидеров Первой лиги «КАМАЗа» и калининградской «Балтики» в матче восьмого тура завершилась со счетом 0:0.

«КАМАЗ» возглавил турнирную таблицу второго по силе дивизиона российского чемпионата, набрав 18 очков. У соперников — 15 пунктов и второе место. Челнинская команда не потерпела ни одного поражения со старта сезона.

Напомним, в прошлом туре «КАМАЗ» сыграл вничью с «Рубином», матч завершился со счетом 1:1. В следующем туре «КАМАЗ» сыграет с «Аланией».

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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