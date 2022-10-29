По программе линии Минсоцзащиты в Татарстане остается недостроенным один объект

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По линии Минсоцзащиты в Татарстане из 29 зданий стационарных организаций социального обслуживания в работе остается один объект в Сабинском районе. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов. Программа выполнена на 71,42%.

По программе ремонта зданий мировых судей в работе также остается один объект. Его готовность составляет 74%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин заявил о 66-процентном выполнении работ по линии Минсоцзащиты. Ремонт шел на объекте в Сабинском районе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева