На челнинском бетонном заводе «Мегаполис» сменился директор

Как стало известно «Реальному времени», вместо Рустема Нуруллина бетонный завод «Мегаполис» в Набережных Челнах возглавил Динар Заббаров. Нуруллин же со своей супругой владеет и руководит другой фирмой автограда — грузоперевозчиком «Лирр».

Бенефициаром «Мегаполиса» является челнинский предприниматель Эдуард Муратов, основным активом которого является ООО «Бетонный завод» в Елабуге. Челнинский «Мегаполис» является его дочерним предприятием. Есть у Муратова и другая фирма — ООО «Ресурс», которая успела мелькнуть в правоохранительных сводках и новостных публикациях.

В начале 2022 года в здании «Мегаполиса» прошли обыски, связанные с делом об укрывательстве налогов. Однако позднее стало известно, что оперативников интересовал не бетонный завод, а «Ресурс», зарегистрированный по тому же адресу.

По версии следствия, фирма укрывалась от уплаты НДС и налогов на прибыль с 2016 по 2018 года, предоставляя фиктивные данные о сделках с семью контрагентами. Ущерб от мошенничества составляет около 120 миллионов рублей.

Проблемным является и основной актив Муратова — елабужский «Бетонный завод». На прошлой неделе стало известно, что один из кредиторов предприятия собирается обратиться в суд с требованием о признании завода банкротом. При этом стоит отметить, что финансовые претензии к предприятию Муратова имеет один из крупнейших в России продавцов металлопроката и металлических изделий ООО «Мечел-Сервис».

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Артем Гафаров