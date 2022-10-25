Российская металлоторговая сеть хочет обанкротить елабужский «Бетонный завод»

Одна из крупнейших металлоторговых сетей России «Мечел-Сервис», чьи подразделения работают в 34 городах страны, уведомила о своем намерении требовать банкротства елабужского ООО «Бетонный завод», выяснило «Реальное время». На 2021 год, по данным портала, совокупный долг одного из крупнейших татарстанских предприятий по производству бетона составлял 412 млн рублей, а собственный оборотный капитал — 101,3 млн.

Отличные финансовые показатели

У основанного в 2013 году ООО «Бетонный завод» в Елабуге ежегодно росли обороты. Так, если выручка в первый календарный год работы составила 18,9 млн рублей, то уже в 2014-м она выросла в 9,66 раза — до 182,3 млн.

В дальнейшем выручка также продолжала расти. В 2015 году она составила уже 275,8 млн, в 2016-м — 306,6 млн, в 2017-м — 346 млн, в 2018-м — 429,8 млн, в 2019-м — 574,4 млн рублей. По итогам 2020 и 2021 годов выручка «Бетонного завода» составила 676,2 и 794,6 млн рублей соответственно.

Выручка и чистая прибыль «Бетонного завода» с 2013 по 2021 год в тысячах рублей. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных базы «СПАРК-Интерфакс». Примечание: с 2013 по 2016 год представлено на основе расчетов и может отличаться от реальных значений

Чистая норма прибыли, которая показывает долю чистой прибыли в сумме выручки, при этом росла до 2016 года, а затем упала и по итогам 2021 года составила 0,4%.

Чистая норма прибыли «Бетонного завода» в первый год его существования ушла в отрицательные значения, но уже в 2014 году составляла 0,01%. Можно посчитать, что тогда чистая выручка предприятия составила около 18,2 тысячи рублей. В 2015-м чистая норма прибыли поднялась уже до отметки в 11,78%, то есть в денежном выражении прибыль составляла примерно 32,5 млн рублей. В 2016-м чистая норма прибыли была уже на уровне 19,62%, а затем заметно упала. Так, в 2017-м она равнялась уже 1,1%, в 2018-м — 0,16%, в 2019-м — 0,11%, в 2020-м — 0,13%.

Изменения финансовых показателей «Бетонного завода» в процентах с 2013 по 2021 год в тысячах рублей. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных базы «СПАРК-Интерфакс»

Бетонный завод «Мегаполис»

Бенефициар елабужского «Бетонного завода» — уже успевший засветиться в оперативных сводках Эдуард Муратов. Одним из дочерних предприятий его компании является челнинский бетонный завод «Мегаполис». В начале этого года там прошли обыски по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Позднее стало известно, что силовиков интересовала другая «дочка» компании Муратова — ООО «Ресурс». С «Мегаполисом» у них одинаковый юридический адрес. По версии следствия, фирма уклонялась от уплаты НДС и налога на прибыль с 2016 по 2018 год. Предполагаемый ущерб от действий компании составил около 120 миллионов рублей. По версии следствия, «Ресурс» предоставил в налоговую фиктивные данные о сделках с 7 контрагентами.



Налоги ООО «Ресурс» с 2017 по 2021 годы в тысячах рублей. Подготовлено: «Реальное время»

В распоряжении «Реального времени» есть данные о налогах «Ресурса» с 2017 по 2021 год. Так, в начале этого периода НДС и налог на прибыль (НПО) в сумме составляли 158,3 тысячи рублей, в 2018-м — 370 тысяч, в 2019-м — 920,6 тысячи. Зачем они резко выросли, в основном за счет НДС. В 2020 году НДС и НПО в сумме составляли уже 2,6 млн, в 2021-м — 5 млн.

Как сообщалось этим летом, следствию удалось установить, что Муратов тратил деньги компании на автомобили для своих родственников, но с долгами пообещал расплатиться. Правда, тогда же он говорил, что все его деньги находятся в недвижимости, которую продать он никак не может.

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Артем Гафаров