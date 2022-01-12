На бетонном заводе в Челнах прошли обыски

В Набережных Челнах на бетонном заводе «Мегаполис» прошли обыски по делу, связанному с налоговыми нарушениями, сообщает Chelny-biz.ru



В уклонении от уплаты налогов заподозрили бенефициара предприятия — Эдуарда Муратова. В деле фигурирует его ООО «Ресурс», занимающееся оптовой торговлей материалами, и сумма в 120 млн рублей. По предварительным данным, организация уходила от уплаты НДС и налога на прибыль с 2016 по 2018 годы.

На Муратова в разные годы оформлялись 15 организаций, которые были связаны со строительными и лесоматериалами. В настоящее время действует шесть организаций. До 2017 года «Ресурс» принадлежало Ренату Хабибуллину, а с 2018-го владельцами стали сам Муратов и его ООО «Бетонный завод». Этот тандем числится в учредителях завода «Мегаполис» и ООО «Камский мегаполис».

В 2020-м выручка «Ресурса» составила 753 млн, а прибыль — 1 млн рублей. Данные о налогах в открытых источниках есть с 2017 года — компания тогда заплатила НДС в 85 тысяч рублей, в 2018-м — около 260 тысяч рублей. В 2020-м сумма налога уже превысила 2,3 млн рублей.

Маргарита Головатенко