Объем задолженности по арендным платежам перед муниципалитетами в Татарстане сократился на 220 млн рублей

Общий объем задолженности по арендным платежам перед муниципальными образованиями Татарстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 220,9 млн рублей. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

Тем нее менее, как подчеркнул Аглиуллин, проблема задолженности по арендным платежам не теряет своей остроты. Общая сумма задолженности на 1 октября текущего года составляет 286,3 млн рублей, в том числе 246,7 млн рублей — за земельные участки, 39,6 млн — за имущество.

Проведенный анализ претензионно-исковой работы показал, что в настоящее время значительный объем задолженности находится в исполнительном производстве.

Он призвал руководителей муниципальных образований республики взять на особый контроль вопрос сокращения задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки.

Фото: mzio.tatarstan.ru

Напомним, законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов внесли в Государственный совет республики, в ближайшее время документ передадут на предварительное рассмотрение в профильные комитеты.



По сравнению с прогнозными показателями увеличился объем доходов и расходов. План по доходам был 300 млрд рублей, а в бюджет 2023-го заложили объем доходов в 333 млрд. Расходы увеличились с 324 млрд до 361 млрд рублей. Дефицит составит 27 млрд рублей.

Доходная часть бюджета Татарстана по итогам 8 месяцев 2022 года выросла на 50,1 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета увеличится на 48,4 миллиарда рублей.



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Максим Кокунин