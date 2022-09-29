В Госсовет Татарстана внесли законопроект о бюджете

Законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов внесли в Государственный совет республики, в ближайшее время документ передадут на предварительное рассмотрение в профильные комитеты.



По сравнению с прогнозными показателями увеличился объем доходов и расходов. План по доходам был 300 млрд рублей, а в бюджет 2023-го заложили объем доходов в 333 млрд. Расходы увеличились с 324 млрд до 361 млрд рублей. Дефицит составит 27 млрд рублей.

Президент Татарстана сегодня поставил задачи сокращения задолженности, экономного расходования средств, развития новых видов производств, рассказал председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

По его словам, в части исполнения бюджета этого года «ситуация стабильная». Что касается долговой нагрузки, то «она небольшая», с учетом проведенной долгосрочной реструктуризации, отметил Якунин.

Фото: tatarstan.ru

Доходная часть бюджета Татарстана по итогам 8 месяцев 2022 года выросла на 50,1 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета увеличится на 48,4 миллиарда рублей.

Минфин Татарстана прогнозирует, что общий объем доходов бюджета республики по итогам 2022 года составит 405,3 млрд рублей, расходов — 414,8 млрд. Дефицит планируется покрыть за счет остатков на начало года.

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Маргарита Головатенко