Казань присоединилась к «Зеленой формуле» СИБУРа

Фото: Максим Платонов

Жилой район «Салават Купере» в этом году стал отправной точкой реализации лесоклиматической программы СИБУРа для Казаньоргсинтеза. Вместе с сотрудниками казанского предприятия СИБУРа в озеленении территории 14 домов района, приняли участие экоактивисты и жители самого «Салават Купере». На улицах И. Шакирова, Арсланова, Тансык, Н. Юсупова и М. Карима было посажено более 300 деревьев и кустарников: ели, рябины, липы, тополи и клены.

— Как крупное предприятие, мы ответственно относимся к состоянию окружающей среды. Для нас важно, чтобы жизнь всех горожан была комфортной. Массовая посадка деревьев — это хорошая традиция для Казаньоргсинтеза, которую мы соблюдаем много лет. Вопросы экологии и устойчивого развития — в центре стратегии развития СИБУРа, поэтому программа озеленения будет обязательно продолжена, масштабирована. Я рад, что жители «Салават Купере», среди которых много сотрудников нашего предприятия, активно присоединились к акции. Район находится рядом с заводом — к нему мы относимся с особым вниманием, нам важно создать здесь комфортную среду для жителей, — подчеркнул значимость события для казанского предприятия СИБУРа его генеральный директор Айрат Сафин.

От имени молодежного экологического движения «Будет чисто», его руководитель Дилара Сатикова положительно оценила практику экологической ответственности такого крупного предприятия, как Казаньоргсинтез:

— Мы поддерживаем такие акции, потому что озеленение, забота об окружающей среде — это часть экологической ответственности крупных предприятий. Важно, что удалось вовлечь местных жителей, которые проявили инициативу и неравнодушие. Сегодняшняя высадка деревьев — отличный вклад в развитие комфортной среды, защиту экологии будущее развитие района! — отметила она.

К посадке деревьев мог присоединиться каждый. А позже все участники и гости мероприятия могли согреться горячим чаем и отведать блюда полевой кухни.

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Согласно стратегии устойчивого развития на период до 2025 года, в рамках масштабной программы «Зеленая формула», СИБУР заявил о намерении высадить в регионах своего присутствия не менее 5 млн деревьев. Татарстан стал одним из 5 регионов, где посадка деревьев стартовала уже в 2022-м. Кроме того, в планах СИБУРа запуск пилотного проекта по выпуску углеродных единиц.

