Спецоперацию включили в базовый курс истории для российских старшеклассников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Понимание причин и следствий специальной военной операции на Украине включили в требования к предметным результатам освоения базового курса истории для старшеклассников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования.

Согласно документу, достижение такого предметного результата связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 годов, умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В сентябре сообщалось, что ученики 10—11-х классов российских школ будут изучать на истории специальную военную операцию на Украине.

Предметные результаты освоения базового курса истории должны отражать понимание причин и следствий распада СССР, возрождение Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века.



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Максим Кокунин