Историю спецоперации на Украине включили в программу для старшеклассников

Ученики 10—11-х классов российских школ будут изучать на истории специальную военную операцию на Украине. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на интернет-портале правовой информации.

Предметные результаты освоения базового курса истории должны отражать понимание причин и следствий распада СССР, возрождение Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века, следует из документа.



Фото: realnoevremya.ru

В рамках учебного курса «История России» школьники будут изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему, следует из документа.

На прошлой неделе на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает создание единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) для школ. В начальных классах обязательными к применению станут ФООПы по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. В старших классах едиными станут программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.



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Татьяна Леухина