Минцифры России: собирать биометрию без согласия не будут

Минцифры России заверило, что биометрические данные не будут собираться без согласия самих граждан. Заявление сделано в связи с появившейся информацией о том, что биометрию начнут собирать без согласия.

В Минцифры напомнили, что сбор биометрических данных граждан без согласия невозможен. Они будут сдаваться только на добровольной основе.

Сбор биометрических данных невозможен с помощью камер видеонаблюдения, так как в данных устройствах отсутствуют необходимые для этого компоненты, а также с прочих источников, где не предусмотрено предварительное получение согласия на обработку биометрических данных, уточнили в ведомстве.

— Если биометрические данные гражданина содержатся в нескольких коммерческих системах, при импорте в ЕБС будут храниться только самые актуальные данные, отвечающие необходимым стандартам качества. Все остальные передаваемые данные будут удаляться, — говорится в сообщении Минцифры России.

Сдача биометрических данных — личная инициатива гражданина, она необязательна. Благодаря ей россиянин сможет в случае необходимости сдавать экзаменационные работы или оплачивать проезд в общественном транспорте не имея при себе каких-либо проездных документов.



В начале августа Минцифры России предложило ввести авторизацию на портале госуслуг по биометрическим данным в качестве первого фактора аутентификации. При этом другие способы входа на портал (логин и пароль) сохранятся.

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Данила Сергеев