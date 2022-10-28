«Россия разрешила не платить кредит!» — авторов недостоверной рекламы привлекли к ответу

«Создает впечатление о том, что процедуру банкротства проводят юристы»

В Казани возбудили дело по признакам нарушения рекламного законодательства. По материалам проверки, краснодарская фирма ООО «Центр банкротства физических лиц» распространяла в интернете рекламу следующего содержания:

«В 2022 году РФ разрешила не платить кредит! Законно! Всем гражданам РФ в 2022 году». Рекламой эту информацию признали в связи с тем, что она «направлена на привлечение внимания и формирование интереса со стороны потребителей».



Татарстанские антимонопольщики пришли к выводу, что в рекламе отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, из-за чего искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители. По их мнению, она «создает впечатление о том, что процедуру банкротства проводят юристы и сама процедура не влечет для гражданина никаких последствий», хотя дела о банкротстве рассматривают арбитражные суды, а у юристов отсутствуют полномочия на списание долгов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Что касается части «сама процедура не влечет для гражданина никаких последствий», инспекторы напомнили, что по российскому законодательству предусмотрена процедура реализации имущества. Также существует перечень обязательств, освобождение от которых невозможно (ч. 4, 5 ст. 213.28 ФЗ о банкротстве).

«Исходя из рекламы невозможно установить характер рекламируемых услуг, порядок списания долгов. В материалах дела указано, что на рекламном плакате использован образ сотрудника государственного учреждения, что «воспринимается потребителями рекламы как одобрение объекта рекламирования со стороны государственных органов» или же создает впечатление, что качество услуг определяется наличием одобрения властей, отметили в УФАС по РТ.

При этом законодательством не допускается указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или местного самоуправления либо их должностными лицами. Подобное недопустимо как в форме прямого указания, так и посредством использования различных символов, образов и прочих объектов, которые будут эксплуатировать авторитет власти.

Дело рассмотрят до середины декабря

ООО «Центр банкротства физических лиц» пояснило УФАС по Татарстану, что сайт, на котором выявили рекламу, ставшую поводом для возбуждения дела, не является официальным сайтом компании. Он создан и используется поставщиком рекламных услуг — неким индивидуальным предпринимателем, а и информация, размещенная там, не согласовывалась с ООО «Центр банкротства физических лиц».

Компания объяснила, что рекламные материалы — дизайн, тексты баннеров и лендинговых страниц — разрабатываются и размещаются в интернете без согласования с ней. В доказательство был представлен договор от 12 июля 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В связи с тем, что у ООО «Центр банкротства физических лиц» в конце августа сменился собственник, в начале сентября — руководитель, рассмотрение дела перенесли и сам срок рассмотрения продлили до середины декабря 2022 года.

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Татьяна Демина