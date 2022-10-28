Исследование: сбой в WhatsApp не отразился на работе большинства казанцев

Сбои в работе мессенджера WhatsApp помешали работе лишь каждого шестого казанца. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, 48% экономически активных пользователей мессенджера, заходивших в свои аккаунты в WhatsApp 25 октября, заметили сбой в работе приложения: «Сообщения не приходили. Видео- и аудиосвязь не работала».

Стоит отметить, что мужчины в этот раз оказались более наблюдательны, чем женщины (51 и 38% соответственно).

Кроме того, 17% граждан рассказали, что неполадки в WhatsApp отрицательно отразились на их работе. Среди основных проблем: «Не мог отправить фото заказчику. Текст пришел с большим опозданием»; «Не получила сообщение со ссылкой на выполненный проект, решила, что исполнитель не соблюдает сроки, чуть не поругались с ним».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, сбои в работе мессенджера WhatsApp во вторник днем были вызваны техническими неполадками со стороны владельца сервиса — американской Meta*.



— Мы устранили проблему и приносим извинения за неудобства. Краткосрочное отключение стало результатом технической неполадки с нашей стороны, — сообщили в компании.



Неполадки с WhatsApp появились еще днем. Из-за сбоев в приложении не получалось отправлять сообщения. Пользователи наблюдали сбои и в работе веб-версии мессенджера.

В Госдуме тем временем высказали намерение запретить использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Согласно исследованию, каждый второй казанец выступил против этого.

Напомним, WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, деятельность которой запрещена на территории России. Решением Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года она признана экстремистской. Под запрет попали и соцсети, принадлежащие данной компании — Instagram** и Facebook**. Однако оно не распространилось на мессенджер WhatsApp.

* организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда

** признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда



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Максим Кокунин