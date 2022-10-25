Пользователи сообщают о сбоях в работе WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp появились сбои. Об этом сообщают российские пользователи, в том числе и из Казани.

Из-за сбоев в приложении не получается отправлять сообщения. Также пользователи наблюдают в сбои в работе веб-версии мессенджера, следует из данных сервиса DownDetector.

Фото: скриншот downdetector.com

Фото: скриншот downdetector.com

В Госдуме тем временем высказали намерение запретить использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Согласно исследованию, каждый второй казанец выступил против этого.

Напомним, WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, деятельность которой запрещена на территории России. Решением Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года она признана экстремистской. Под запрет попали и соцсети, принадлежащие данной компании — Instagram** и Facebook**. Однако оно не распространилось на мессенджер WhatsApp.

* организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда

** признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда



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Максим Кокунин