Bloomberg: сбой работы WhatsApp был вызван техническими неполадками в Meta*

Сбои в работе мессенджера WhatsApp во вторник днем были вызваны техническими неполадками со стороны владельца сервиса — американской Meta*, сообщает агентство Bloomberg.



— Мы устранили проблему и приносим извинения за неудобства. Краткосрочное отключение стало результатом технической неполадки с нашей стороны, — сообщил агентству представитель компании.

Фото: realnoevremya.ru

В работе WhatsApp появились сбои сегодня днем. Из-за сбоев в приложении не получалось отправлять сообщения. Пользователи наблюдали в сбои и в работе веб-версии мессенджера.

В Госдуме тем временем высказали намерение запретить использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Согласно исследованию, каждый второй казанец выступил против этого.

Напомним, WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, деятельность которой запрещена на территории России. Решением Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года она признана экстремистской. Под запрет попали и соцсети, принадлежащие данной компании — Instagram** и Facebook**. Однако оно не распространилось на мессенджер WhatsApp.

* организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда

** признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда



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Маргарита Головатенко