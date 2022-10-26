В Татарстане предприятие задолжало сотрудникам более 2 млн рублей

Азнакаевское ООО «Милквиль» задолжало работникам более 2 млн рублей — долг образовался перед 81 сотрудником, сообщили в СУ СК России по Татарстану.



По факту невыплаты зарплаты возбудили уголовное дело. Руководитель не выплачивал зарплату с ноября 2021 года до марта 2022 года, несмотря на то, что имел реальную возможность рассчитаться с коллективом.

В ходе расследования уголовного дела задолженность была погашена. Обвиняемый освобожден от уголовной ответственности на основании постановления суда.

Фото: realnoevremya.ru

Предприятие «ловят» на долге перед сотрудниками не в первый раз. В феврале этого года «Милквиль» выплатило долги после вмешательства прокуратуры. Выяснилось, что 121 работнику предприятия не выплатили заработную плату за октябрь — декабрь 2021 года. Общий долг составил 6 млн рублей.



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Маргарита Головатенко