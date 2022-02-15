В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 4 млн рублей долгов по зарплате

Фото: прокуратура РТ

Азнакаевская городская прокуратура Татарстана провела проверку трудового законодательства в ООО «Милквиль» и установила, что 121 работнику предприятия не выплатили заработную плату за октябрь — декабрь 2021 года. Общий долг составил 6 млн рублей.



В отношении ООО «Милквиль» возбудили дело об административном правонарушении по невыплате зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), в адрес генерального директора внесли представление об устранении нарушений. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье о невыплате заработной платы (по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов. После вмешательства надзорного ведомства работникам выплатили более 4 млн рублей.

Полное погашение задолженности остается на контроле прокуратуры, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане после вмешательства прокуратуры предприятие вернуло сотрудникам в общей сложности 1,5 млн рублей, которые задолжало по зарплате. Надзорное ведомство установило, что на протяжении 2020—2021 годов руководство предприятия незаконно удерживало из зарплат работников суммы убытков за неправильное хранение и перемещение готовой продукции. С сотрудников ежемесячно удерживали от 2 до 11 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры работникам вернули деньги, которые незаконно удерживали из зарплаты.

Маргарита Головатенко