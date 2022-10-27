Российские войска сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Российские войска сорвали наступление подразделений Украины в Херсонской и Николаевской областях, уничтожено более 60 украинских военных, сообщили Минобороны.

— На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей, — сообщили в военном ведомстве.

Ситуация на других направлениях:

На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка. Активными действиями российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа.

На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены.

Кроме того, в районе города Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ.

Фото: кадр видео Минобороны России

Напомним, вчера российские военные уничтожили в районе Днепропетровска нефтехранилище, с которого шло дизельное топливо для украинской группировки войск в Донбассе. Также в районе населенного пункта Приколотное Харьковской области был уничтожен узел связи ВСУ.



Позавчера вооруженные силы Украины усиленным мотопехотным батальоном пытались прорвать российскую линию обороны на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Новосадовое ДНР и Торского лесничества.

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Максим Кокунин