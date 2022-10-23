В результате теракта в Херсоне один человек погиб, еще трое — пострадали

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Херсоне сработало самодельное взрывное устройство, изготовленное вооруженными формированиями Украины. В результате взрыва один человек погиб, еще трое — пострадали, сообщает Минздрав региона.

— Врачи скорой оказали всю необходимую экстренную медпомощь пострадавшим. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области, — добавили в ведомстве.

Сейчас за жизни и здоровья пострадавших борются врачи.

— Минздрав приносит соболезнования близким погибшего человека и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши врачи сделают для этого все возможное, — отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

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Артем Гафаров