В Аксубаевском районе Татарстана демонтировали трубу, которая сливала сточные воды в реку Сульча

Фото: Министерство экологии Татарстана

В Аскубаевском районе Татарстана демонтировали трубу, которая сливала отходы в реку Малая Сульча, сообщили в пресс-службе республиканского Минэкологии.



Инспекторы в ходе мониторинга Аксубаевского района обратили внимание, что стоки в реку имели характерный белый оттенок. Экологи тогда предположили, что отходы сливает Аксубаевский маслодельный завод, который ловили на этом еще в 2019-м.

Лабораторией ведомства был осуществлен отбор проб воды. По результатам лабораторных исследований были выявлены превышения предельно допустимых концентраций по аммоний-иону, ХПК, фосфату-иону и нефтепродуктам.



Фото: realnoevremya.ru

Материалы передали в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Татарская природоохранная межрайонная прокуратура провела выездную проверку, после чего исполкому Аксубаевского района было дано поручение демонтировать незаконную подземную трубу, с которой осуществлялся сброс в реку. На данный момент нарушение устранено.

Еще в 2019 году в соцсетях жители района рассказывали о «молочном окрасе» реки Сульча. Сообщалось, что после принятых мер Аксубаевский маслодельный завод перестал сбрасывать в реку отходы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова