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Минэкологии Татарстана: загрязнение «молочной речки» прекращено

13:15, 05.08.2019
Минэкологии Татарстана: загрязнение «молочной речки» прекращено
Фото: скриншот видео

В Минэкологии РТ сообщили, что Аксубаевский маслодельный завод перестал сбрасывать в реку отходы. Специалисты рассчитывают нанесенный ущерб, после чего материалы дела будут направлены в прокуратуру.

Труба, через которую сбрасывались отходы, демонтирована, рассказал начальник Волжско-Камского территориального управления министерства Рафис Ахметзянов.

«При участии экологов часть выкопанной трубы отрезали и забетонировали, установив заглушку», — передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Со слов руководства предприятия, локальные очистные сооружения планируется запустить в декабре этого года.

Ранее в соцсетях жители района рассказали о «молочном окрасе» реки Сулча. Также сообщалось, что от воды исходит резкий неприятный запах.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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