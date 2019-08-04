В Аксубаевском районе жители сняли на видео «молочную реку»

Фото: скриншот видео

В Аксубаевском районе Татарстана река Сулча приобрела «молочный окрас». Видео об этом опубликовали местные жители в социальных сетях. По словам автора видео, от реки также исходит неприятный запах.

В видео также сообщается, что причиной этого загрязнения мог стать маслодельный завод, который находится выше по течению. Это предприятие уже привлекали в 2016 году к ответственности за незаконный сброс неочищенных стоков в эту реку. Тогда в стоках выявили значительные превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ, по отдельным компонентам — в сотни раз.

Напомним, на этой неделе жителей деревни Нарат-Асты Муслюмовского района пожаловались экологам на выброс темного вещества в воздух около газопровода.

