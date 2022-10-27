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В Алькеевском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 500 кв. м

21:27, 27.10.2022
В Алькеевском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 500 кв. м
Фото: eco.tatarstan.ru

В селе Алпарово в Алькеевском районе Татарстана ликвидировали свалку, площадь которой составила 500 кв. м, сообщили в республиканском Минэкологии.

Инспекторы выехали на место и подтвердили факт нарушения природоохранного законодательства, после чего выдали исполкому сельского поселения предостережение об устранении нарушения. Мусор вывезли, территорию привели в порядок.

Недавно в Нижнекамском районе Татарстана свалку ликвидировали возле деревни Верхний Ключ. Общая площадь захламленного участка составила 1045 кв. м, а объем — 627 куб. м.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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