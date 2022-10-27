В Нижнекамском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 1045 кв. метров
Министерство экологии Татарстана сообщило, что экологи Закамского территориального управления выявили несанкционированное складирование отходов в Нижнекамском районе республики.
Свалку выявили возле деревни Верхний Ключ. Общая площадь захламленного участка составила 1045 кв. м, а объем — 627 куб. м.
Ведомство направило предостережение в адрес исполнительного комитета Нижнекамского района. После вмешательства экологов свалку ликвидировали, территорию привели в порядок.
В прямом эфире «Реального времени Live» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков ответил на вопросы читателей интернет-газеты. Он сделал акцент на несанкционированных свалках, а также рассказал, к кому обращаться, если есть такая проблема. По его словам, за 4 года количество жалоб в министерство уменьшилось более чем в два раза (6,7 тысячи против 13 тысяч).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым