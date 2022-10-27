Цена нефти Brent поднялась до $95 за баррель впервые с 14 октября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в январе 2023 года сегодня поднялась $95 за баррель, такой отметки она впервые достигла с 14 октября, согласно данным торгов на лондонской бирже ICE.



По данным биржи на 16.30 мск, стоимость Brent прибавила 1,29%, достигнув отметки $95 за баррель. К 16.36 мск цена фьючерсов замедлила рост до 1,06% — до $94,78 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в декабре 2022 года вырос на 1,5% — до $89,23 за баррель, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

18 октября Brent подешевела до $90 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $83,53 за баррель.



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Маргарита Головатенко