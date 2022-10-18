Цена нефти Brent снизилась до $90 за баррель впервые за две недели

Цена на нефть Brent подешевела до $90 за баррель. Это произошло впервые с 4 октября.

Декабрьские фьючерсы на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures к 17.16 по московскому времени упали на $1,61 (1,76%) — до $90,01 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,93 (2,26%) — до $83,53 за баррель, пишет «Интерфакс».

1 сентября цена нефти Brent опускалась до $92 за баррель. 29 августа цена нефти Brent с поставкой в ноябре в понедельник росла на 4,25% и составила $103,22 за баррель. Нефть замедлила рост до $102,8 за баррель — на 3,83% выше уровня закрытия предыдущей сессии.



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Татьяна Леухина