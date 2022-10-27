Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое
Госдума приняла закон о гарантированной оплате труда артистов, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени, в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает «РИА Новости».
Уточняется, что изменения вносятся в Трудовой кодекс России. Законом устанавливается гарантированный минимум оплаты труда творческих работников, когда они не участвуют в создании произведений или не выступают, на уровне не менее тарифной ставки, оклада с доплатами и надбавками компенсационного характера.
Гарантированный минимум не может быть ниже установленного федеральным законом МРОТ. По словам авторов поправок, в ТК предусмотрено регулирование оплаты времени простоя, в то время как период незанятости творческих работников, согласно кодексу, простоем не является.
В начале месяца директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук рассказала, что сейчас нет подтвержденных заказов на крупные новогодние мероприятия с выступлением артистов — по ее словам, такая ситуация отличается от обычной.
Напомним, государственное автономное учреждение культуры «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан» заплатил 898 тысяч рублей за обеспечение участия приглашенного артиста в концерте в рамках абонемента Московской государственной академической филармонии. Им стал российский скрипач Павел Милюков, выяснило «Реальное время».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым