В казанском парке «Черное озеро» начали осушать водоем для будущего катка

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В казанском парке «Черное озеро» рабочие приступили к осушению искусственного водоема. Зимой на его месте появится каток, сообщили в Дирекции парков и скверов.

Уточняется, что сначала из водоема откачают всю воду, затем чашу очистят от грязи и мусора, накопившихся за лето. Работы планируется завершить в течение двух недель.

Каток будут заливать в декабре. Ежегодно для безопасного отдыха жителей по периметру устанавливают ограждения и обустраивают подмостки.

Фото: Илья Репин

В прошлом году осушать пруд в «Черном озере» начали в этот же день. Каток в парке был открыт всю зиму и завершил свою работу только 26 февраля.



Стоит отметить, что в сентябре глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова рассказала, что масштабных мероприятий в казанском парке «Черное озеро» больше не будет, так как жители окружающих домов выразили свое недовольство.

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Максим Кокунин