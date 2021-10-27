В казанском парке «Черное озеро» начали осушать водоем к зиме

В казанском парке «Черное озеро» специалисты приступили к осушению искусственного водоема. Зимой на его месте появится каток.

Сначала из водоема откачают всю воду, затем чашу очистят от грязи и мусора. Работы планируется завершить в начале ноября, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Олег Тихонов

В декабре чашу зальют и откроют каток. Сроки проведения работ зависят от погоды, поскольку температура воздуха должна составлять минимум 4-5 градусов мороза.

Ранее «Реальное время» выяснило, что на ремонтно-реставрационные работы в парке «Черное озеро» с приспособлением для современного использования понадобилось еще 29,9 миллиона рублей.



Татьяна Леухина