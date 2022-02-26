В Казани завершил работу каток в парке «Черное озеро»
В столице Татарстана из-за потепления завершил работу каток в парке «Черное озеро». Об этом рассказали в мэрии города.
В текущем зимнем сезоне каток работал 57 дней, его посетили более 138 тысяч человек. А в пункт проката спортивного инвентаря обращались порядка 30 тысяч раз.
Несколько дней назад каток закрывали из-за погодных условий, поскольку в связи с плюсовой температурой начал таять лед.
Кроме того, этой зимой на катке были организованы различные мероприятия. Например, здесь проходили соревнования по хоккею, а также состоялся флешмоб в поддержку фигуристки и уроженки Казани Камилы Валиевой, выступавшей на Олимпийских играх в Пекине.
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