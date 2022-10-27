Кабмин Татарстана может снизить специальную инвестиционную надбавку к тарифам на транспортировку газа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Татарстана рассматривает возможность снижения специальной инвестиционной надбавки до прежнего уровня в 10% вместо действующего уровня в 32% к тарифам на транспортировку газа в республике. Об этом заявил замглавы Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожков.

Спецнадбавка была введена с начала этого года для софинансирования программы социальной догазификации, которая привела к трехкратному росту тарифа на газ. Снижение спецнадбавки до приблизительно 10% связана с невыполнением программы.

Дмитрий Сапожков объяснил, что спецнадбавка приводит к увеличению стоимости газа для промышленных предприятий.

Фото: realnoevremya.ru

Федеральная программа социальной догазификации частных домовладений еще не получила широкого размаха среди сельских поселений республики. По официальным данным, в настоящее время к газу подключилось около 2,3 тысячи домовладений при заявленном охвате программы в 18—19 тысяч частных домов. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Луиза Игнатьева