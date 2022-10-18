Догазификация ждет «путинских» 100 тысяч: в Татарстане скорректировали план до 10 тысяч домов

Подкрепят ли программу социальной догазификации субсидиями в 100 тысяч рублей всем нуждающимся?

«Яшэуче акча юк. Если бы деньги имелись, жители сразу побежали бы подключаться к газу», — оправдывают в администрации Арского района нежелание частных домовладельцев включаться в программу социальной догазификации. За 3 месяца до конца года пуск газа в республике осуществлен в 2,3 тысячи домов. Правда, с наступлением холодов татарстанцы активизировались и подали свыше 20,6 тысячи заявок, но успеет ли «Газпром трансгаз Казань» их обработать в срок? Неминуемый «газовый» аврал сгладили — Владимир Путин распорядился продлить программу, подкрепив ее субсидиями в 100 тысяч рублей нуждающимся для разводки газовых сетей внутри дома. Подробнее — в материале «Реального времени».

Деньги — есть, а газа в домах — нет?

Федеральная программа социальной догазификации частных домовладений еще не получила широкого размаха среди сельских поселений республики. По официальным данным, в настоящее время к газу подключилось около 2,3 тысячи домовладений при заявленном охвате программы в 18—19 тысяч частных домов.

Оператор татарстанской программы социальной газификации «Газпром трансгаз Казань» отчитался перед правительством республики о выполнении работ на сумму 759 млн рублей при общей стоимости программы в 2,6 млрд рублей. Иначе говоря, социальная программа выработана на треть от отведенного ей бюджетного ресурса. Хотя еще летом татарстанцы выдали «на гора» свыше 16 тысяч заявок, а сейчас их набралось свыше 20 тысяч.

Получается, что деньги — есть, а газа в домах — нет? Почему сельчанам по-прежнему трудно газифицировать жилые дома? Что остановило наступление райского «газового» изобилия?



Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

О запуске программы бесплатной догазификации объявил президент страны Владимир Путин еще в мае прошлого года. Тогда ставилась цель — обеспечить к концу 2023 года возможность подключиться к газотранспортной сети всем жителям газифицированных регионов. Для этого газ должны бесплатно подвести к границам земельных участков частных домов, после чего жители сами должны оплатить расходы на прокладку сетей внутри дома и приобрести необходимое оборудование. Первый этап должны провести в период до 2023 года, второй — до 2030-го.

Обязательным условием участия субъекта РФ является принятие региональной программы социальной газификации с определением общего количества жилых домов, подлежащих газификации. Оператором программы стало ООО «Газпром трансгаз Казань», которое отвечает за весь процесс. Глава компании Рустем Усманов в начале этого года заявлял, что охват программы составляет более 18 тысяч домовладений. И допускал, что «эта цифра по итогам года будет несколько больше».

Кто платит за бесплатную газификацию

Интрига, возьмет ли газовый монополист на себя все расходы по бесплатной газификации в регионах или разделит с потребителями, развеялись после утверждения программы. В Татарстане было определено два источника финансирования — собственные средства ООО «Газпром трансгаз Казань» и тарифные ресурсы. Так, единый оператор догазификации направил на выполнение программы около 1,4 млрд рублей. И еще 1,19 млрд рублей поступает от потребителей Татарстана.

Глава компании Рустем Усманов заявлял, что охват программы составляет более 18 тысяч домовладений. Фото: tatarstan.ru

Как пояснила «Реальному времени» заместитель руководителя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова, с этого года в республике действует специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа до конечных потребителей. По ее словам, размер спецнадбавки составил 32% от среднего тарифа на транспортировку газа конечным потребителям Татарстана. В результате стоимость газа с 1 июля этого года выросла в три раза — до 203 рублей вместо 65 рублей за 1 тысячу кубометров.



С привлечением тарифных ресурсов правительство республики взяло на особый контроль ход исполнения региональной программы социальной догазификации. Еженедельно ООО «Газпром трансгаз Казань» предоставляет отчет о темпах выполнения работ. По официальным данным, на 7 октября этого года жители подали 20 595 заявок. Для сравнения, к концу июля было подано около 16 тысяч заявок. По всей видимости, оживление активности сельчан связано с наступлением холодов.

Свыше 5,3 тысячи домов не хотят присоединяться?

Одновременно с этим набирает обороты и договорная кампания. ООО «Газпром трансгаз Казань» увеличило с лета количество заключенных договоров с 11 тысяч до 13 тысяч. Прокладка распределительных сетей «последней мили» до забора идет с опережением темпов. По данным Госкомитета РТ по тарифам, газопровод доведен до границ земельного участка 7 548 домовладений. Однако дальше программа забуксовала — пуск газа осуществлен в 2 297 домовладениях. Получается, что свыше 5,3 тысячи домов, обеспеченные всей инфраструктурой, только руку протяни, не могут или не хотят подключаться к «голубому топливу». Причем формально они будут считаться обеспеченными газом, так как труба до них доведена.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Так, в 15 муниципальных районах уровень социальной газификации — менее 24%. К ним относятся: Арский, Черемшанский, Нижнекамский, Пестречинский, Бугульминский, Спасский, Бавлинский, Аксубаевский, Мензелинский, Елабужский, Тетюшский, Рыбно-Слободский, Мамадышский, Азнакаевский, Агрызский, сообщили в тарифном комитете. При этом высоким уровнем подключенных домовладений отличились Кукморский район (72%), Буинский (57%), Апастовский 56%, Балтасинский (52%), Дрожжановский (50%).

Причем правительство Татарстана выделяет средства на компенсацию расходов по газификации индивидуальных домов. С 1 марта выплачивается единовременная субсидия в 80 тысяч рублей нуждающимся гражданам (ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды). Согласно постановлению кабмина РТ №173, субсидии направляются на разработку проекта и проведение СМР по участку владельца дома и покупку газового оборудования — плит и котлов.

Выплачивается субсидия после окончания догазификации дома с предоставлением всех подтверждающих документов. Но воспользовались ею — единицы. Как сообщили в пресс-службе Минтрудсоцзащиты РТ, в настоящее время субсидия назначена 453 нуждающимся семьям. Если подсчитать, то выходит, что из бюджета выплачено 32,2 млн рублей. Половинчатые меры в реализации программы не раз критиковались на федеральном уровне. В итоге президент страны Владимир Путин сделал поручение выделить нуждающимся гражданам субсидии в 100 тысяч рублей на покупку и подключение необходимого оборудования, что ускорит темпы проведения догазификации. Будут ли отменяться единовременные татарстанские выплаты в 80 тысяч рублей — неясно. Как сообщили в пресс-службе Минтрудсоцзащиты РТ, официальных документов из Москвы пока не поступало.

Сразу выложить 100 тысяч — сложно для сельчан

Основным препятствием для широкого распространения социальной газификации является неготовность сельчан выплачивать до 100 тысяч рублей за разводку на участке газопровода и покупку газового оборудования.

— Яшэуче акча юк. У людей денег нет сразу выложить такие суммы, — объясняет низкую активность сельчан руководитель управления ЖКХ и социальной догазификации Арского района Айрат Шайхутдинов. — Ну просто не идут, и все. Всем объявления раздали, представители сельских поселений подомовые обходы провели — не идут. Повестки о возможности получения социальной субсидии на проведение работ по газификации раздали, вывесили в местах общего пользования.

Собеседник издания подтвердил, что в районе догазифицировали только каждый пятый дом из заявленных в программе. По его словам, низкая активность наблюдается не только в Арском районе, а «у половины республики». Как обходятся без газа? «Как раньше — дровами и электричеством», — сообщил он. Шайхутдинов выразил надежду, что с введением путинских субсидий в 100 тысяч рублей ситуация изменится в лучшую сторону.

Фото: realnoevremya.ru

Расценки с запасом: кто зарабатывает на социальной догазификации

Другая проблема в том, что работы по разводке сетей внутри участка отданы на откуп частным подрядчикам, чьи расценки варьируются от 45 тысяч до 100 тысяч рублей. Их трудно назвать обоснованными — никто не объясняет, почему стоимость услуг отличается в разы, что входит в смету и почему прокладка трубы в несколько метров обходится в 20—30 тысяч рублей. Расценки не контролируются, отмечают сами домовладельцы. И получается, что выгодоприобретателями программы являются не жители, а подрядчики.

К примеру, Арский район находится в зоне ответственности подразделения ООО «Сабыгаз» (обслуживает Арский, Рыбно-Слободский, Тюлячинский, Сабинский районы). По словам одного их руководителей «Сабыгаза», у них работают в основном 5-6 подрядчиков. Это ООО «Газстройгарант», которое занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения в Арском районе, а также фирмы «Регион 16», «Элитгазстрой», «Ильхам», «Шанс».

— У нас есть на них документация. Они предоставляют лицензии, работников, копии удостоверений, — пояснил он.

По его словам, «Сабыгаз» берет плату в 15 тысяч за пуск газа, а все остальное отдано на откуп подрядчикам.

Так, представитель компании «Шанс» рассказал «Реальному времени», что работы под ключ обойдутся в 45 тысяч рублей без учета покупки котла и плиты.

— Разработку проекта у нас ведет «Вектор», с ним нужно заключить договор и обойдется он примерно в 4-5 тысяч рублей. На согласование проекта с «Сабыгазом» обычно мы ездим сами», — рассказал он, — После этого приступаем к строительно-монтажным работам, если от границы максимум 100 метров, со счетчиком, материалами и с работой и даже с проектом, получится 45 тысяч рублей. Грубо говоря, наша работа вместе с проектной документацией обойдется в 25 тысяч, плюс к этому трубы, плюс акт дымохода, еще акт со счетчиком и краны. Мы сами привозим счетчик, краны, трубы при монтаже работ. Единственное, что вам остается купить — это котел и плиту. Регулярная цена котла — 50 тысяч, но можно найти дешевый котел «Газовик» за 25 тысяч.

Казанский подрядчик «Даргаз» обозначил потолок цены в 200 тысяч рублей при таком же объеме работ. Одним словом, газовые подрядчики работают «с запасом», только кто-то с большим, а кто-то — с малым. Можно ли унифицировать расценки — непонятно.

Фото: realnoevremya.ru

План — 10 066 домовладений до конца 2023 года

В пресс-службе единого оператора ООО «Газпром трансгаз Казань» сообщили «Реальному времени», что невысокие темпы социальной догазификации связаны с отсутствием документов на дом или землю.

— На сегодняшний день заявки на участие в программе социальной газификации подали 20,5 тысячи жителей Татарстана, но часть домовладений пока не включена в программу в основном из-за отсутствия документов на дом или землю, — сообщили в компании нашему изданию. — Из поданных заявок, критериям догазификации соответствуют 14,5 тысячи домовладений. До конца года планируется выполнить все работы по догазификации согласно плану-графику.

По информации оператора, в мае этого года были актуализированы сводный и пообъектный планы-графики. Они предусматривают догазификацию 10 066 домовладений до конца 2023 года. Потенциал догазификации по-прежнему оценивается в более чем 18 тысяч домов.

— Сегодня республика — это один из крупнейших потребителей газа в России. Регион на 99,5% обеспечен голубым топливом, которое поставляется более 1,5 миллиона абонентов, 22 тысячам промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Для достижения 100-процентного показателя ведется колоссальная работа, — добавил оператор. Добавим, что майская корректировка программы догазификации оказалась не последней. Буквально недавно ее снова «правили», окончательный вариант не довели до заинтересованных сторон. Одним словом, стоит поторопиться с подачей заявки и не откладывать в долгий ящик. Впереди — снова зима.